تراند اليوم : شاهد| مغن شهير يشتبك مع الجمهور بعد تحرشه بممثلة على المسرح



اشتبك مغني الراب البريطاني، "سلوتاي" مع الجمهور، بسبب تعليقات أغضبته بعد أن حاول التحرش بالممثلة كاثرين ريان أثناء وجودها على المسرح، خلال حفل توزيع جوائز "NME" الليلة الماضية.

وألقى المطرب المثير للجدل، كأسًا من "الشمبانيا" على الجمهور، قبل أن يقفز وسط الحشود في محاولة للاعتداء الذين أثاروا غضبه عند حصوله حصل على جائزة "Hero of the Year"، متهمين إياه بالتحرش الجنسي بـ "كاثرين ريان".

وكان "سلوتاي" حاول الاقتراب من صدر "ريان"، وعبر بتعليقات جنسية بذيئة خلال الحفل الذي أقيم في أكاديمية "بريكستون" في جنوب لندن، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وبعد أن فوجئ بصيحات من قبل المعجبين الغاضبين، ألقى مغني الراب البالغ من العمر 25 عامًا، الميكروفون على الجمهور، مما دفع أحد أفراد الجمهور إلى التقاطه، وقفز من على المسرح إلى الأرض في محاولة للاشتباك معهم، قبل أن يعود إلى المسرح لشن هجوم على المعجب الغاضب، قبل أن يرشقه عليه واحد من الجمهور بعلبة بيرة.



وأثار مغني الراب غضب الجمهور عندما بدأ في ملامسة "كاثرين ريان"، ضيفة الحفل على خشبة المسرح بشكل قبيح، ووضع ذراعيه حولها وهي تحاول الابتعاد عنه، وحثها على "شمّ رائحة العطر" الخاص به.

ثم انحنى على جسدها، وقال لها: أحببت أن ألعب معك"، ما دفع "ريان" إلى الرد بالسخرية: "أنت مثل الرجل الأكثر سخونةً الذي رأيته".







وبينما كان تغادر المسرح، مازح "ريان" قائلاً: "شكرًا لك مايك من جزيرة الحب"، قبل أن يضيف: "أنت أصغر من جليسة الأطفال".

فيما عملت الممثلة الكوميديا الكندية، التي تقيم في بريطانيا على القليل من الاتهامات بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مغني الراب.

وكتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت أعلم أنه فقد منذ اللحظة التي فتح فيها فمه مثل أي ضابط يتقدم تجاه كوميدي - وليس امرأة -. كنت أعمل 2/10. يا له من ولد جميل. الليلة كانت ممتعة!".

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وسبق أن أثار "سلوتاي"، الغضب في حفل توزيع جوائز ميركوري في شهر سبتمبر من خلال رفع دمية على شكل رأس مقطوعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

فهو من معارضي حزب المحافظين، واعتاد على انتقاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أغانيه، وذلك عند الإشارة إلى رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.



وعندما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) البث المباشر للحفل الذي أقيم في سبتمبر، قامت بقطع البث عن مغني الراب أثناء حمله للدمية، لكن الجمهور استجاب بتصفيق حاد.

كان سلوتاي واحدًا من بين 12 فنانًا تم ترشيحهم لجائزة ميركوري التي فاز بها مغني الراب ديف لندن.

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