تراند اليوم : فيديو| مؤلف "بنت الجيران" يكشف سرًا عن الأغنية الأكثر انتشارًا في مصر

رفض مصطفى "حدوتة"، مؤلف أغنية "بنت الجيران"، الأكثر شعبية في مصر، وصفه بـ "المسف"، قائلاً إنه يكتب بالفصحى، لكنه اتجه لهذا اللون الغنائي "المهرجانات" لأن الناس لم تعد تسمع "الأغاني الشيك".

وقال "حدوتة" في مقابلة تليفزيونية مع قناة "dmc"، إنه دخل عالم أغاني المهرجانات لأنه كان الباب الوحيد المفتوح للانتشار، فالجميع طلبوا منه الكلمة المتداولة في الشارع، أما الكلمة الأنيقة الرشيقة، فلم يطلبها منه أحد.

وأشار إلى أغنيات كتبها لا تضم كلمة مسفة واحدة، ومنها أغنية بعنوان "لو ع الفراق" لعمر كمال، والذي شارك حسن "شاكوش" في غناء "بنت الجيران"، وأغنية أخرى كتبها بالفصحى لأمين خطاب، بعنوان "يا جميلتي يا أميرتي".

وكشف مصطفى "حدوتة" أن كلمتي "خمور وحشيش" التي تضمنتهما أغنية "بنت الجيران" لم تكن فيها في البداية، لكن "شاكوش" من الذين يحبون الكلمات في هذه المنطقة، وله أغنيات أخرى تأتي على ذكر الخمور أو ما إلى ذلك، لأنه ذكي ويعرف هوى الناس، بحسب قوله.

يذكر أن "شاكوش" حظي بشعبية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت أغنيته "بنت الجيران" 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.



