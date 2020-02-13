يسرا وأشرف عبد الباقي يحييان ذكرى وفاة علاء ولي الدين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا كل من ​الممثلة المصرية يسرا​ والممثل المصري ​أشرف عبد الباقي​، ذكرى وفاة الممثل المصري ​علاء ولي الدين​، الذي صادف يوم الثلاثاء الماضي، الذكرى السنوية الـ17 على رحيله.

ونشر عبد الباقي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من إعلان ترويجي لإحدى المسرحيات التي كانت تجمعه بولي الدين، وعلّق بالقول:"زي النهاردة من ١٧ سنة كان الاعلان ده في التلفيزيون عشان بليل هانتقابل في المسرح نعرض المسرحية اول يوم عيد الاضحي والمسرحية توقفت بوفاة علاء ولي الدين الله يرحمك ياعلاء".

وأعادت يسرا نشر تغريدة عبد الباقي هذه عبر صفحتها الخاصة وعلّقت بالقول:"الله يرحمك يا حبيبي وحشتنا أوي".

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