بالفيديو – إعلامية عن غناء أصالة.. “صراخ ومثل سيارة الإسعاف”

متابعة بتجــــــــــرد: أحدثت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات أطلقتها وتحدثت فيها عن الفنانة السورية أصالة.
وقالت في حلقة من برنامج “ع المكشوف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية إن الفنانة تتمتع بصوت طربي وإن هذا يظهر من خلال عدد من أغنياتها مثل “شامخ” و”بنت الأكابر الحلوة” و”أبشري يا عين” التي أدتها ضمن حفلها في مهرجان فبراير.
وفي المقابل أعربت عن استغرابها اختيار أصالة أغنية عنوانها “ذاك الغبي” متسائلة عما إذا كان هذا العنوان عبارة عن شتيمة.
وأثارت الجدل بتعليق آخر حيث اعتبرت أن أصالة تتسم بشخصية تنطوي على الكثير من التنتاقضات ومشيرة إلى أنها تقوم بالصراخ أثناء الغناء وأن صوتها يشبه سيارة الإسعاف.
وتفاعل مع المقطع عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فحقق عشرات آلاف المشاهدات.
ورأى بعض هؤلاء أن الإعلامية لم تخطئ في حكمها على الفنانة فيما دافع آخرون عن الأخيرة مشيدين بجمال صوتها وأغنياتها.
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