“6 شبابيك في الصحراء” على نتفليكس.. ووزير الثقافة السعودي: “خطوة رائعة”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شركة “نتفليكس” Netflix عن حصولها على الحقوق الحصرية لعرض 6 أفلام قصيرة تحت اسم “6 شبابيك في الصحراء” من إنتاج استوديوهات تلفاز11، التي سيتم عرضها في 190 بلداً بدءاً من تاريخ الخميس 27 فبراير الجاري، وسط إشادة وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بهذا الخطوة، قائلاً عبر حسابه الرسمي على تويتر: “خطوة رائعة”.

وتهدف الأفلام الستة الحائزة على جوائز عالمية والتي تمت صناعتها بأيدي مواهب سعودية، إلى تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية مثيرة، حيث تناقش كلاً من القضايا الاجتماعية، والتطرف، والعوامل النفسية والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المجتمع السعودي. وتتيح سلسلة الأفلام القصيرة الجديدة التي ستعرض على Netflix فرصة للجماهير العالمية للتعرف على صنّاع المحتوى السعوديين وأهم أعمالهم.

وقالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى من شركة Netflix: “نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا، ومع وجود عدد كبير من المواهب وصناع المحتوى حول العالم، فإن القدرات الكامنة لصُنع محتوى متنوع ومثير للاهتمام غير محدودة، لذلك يسعدنا تقديم (6 شبابيك في الصحراء) لمشتركينا في 190 بلداً، حيث سيحصلون على محتوى ملهم ومثير للاهتمام من المنطقة العربية”.

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ومن جهته، قال علاء فادان، المدير التنفيذي من استوديوهات تلفاز 11: “نفخر بتقديم 6 من أفلامنا القصيرة على Netflix ويسعدنا عرض أعمال المواهب السعودية أمام 167 مليون مشاهد حول العالم. نحن في استوديوهات تلفاز 11 نمتلك مجموعة من صناع المحتوى الموهوبين الذين يقدمون قصصاً مُلهمة ومثيرة للاهتمام مقتبسة من ثقافتنا المحلية، ونتطلع قدماً ليشاهد العالم بأكمله ما نقدمه”.

وسيتم عرض أفلام “6 شبابيك في الصحراء” ابتداء من 27 فبراير الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت الرياض على Netflix، وهي: “27 من شعبان” و”وسطي” و”سومياتي بتدخل النار؟” و”ومن كآبة المنظر” و”الجرذي” و”ستارة”.

ومن جانبه، عبر كاتب ومخرج فيلم “الجرذي” عن سعادته بعرض فيلمه على “نتفليكس، قائلاً عبر حسابه على تويتر “ستعرض نتفلكيس 6 أفلام قصيرة من إنتاجنا في تلفاز11 الخميس 27 فبراير لـ 190 بلداً حول العالم، سعيد بأن يكون (الجرذي) ضمن الأفلام المختارة”.