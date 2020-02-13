غوتشي ماني يلتي جمهوره في دبي بهذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــرد: يستضيف مهرجان “غيرل غيمر” للألعاب الافتراضية في “ميدان جراند ستاند” بدبي، نجم الراب العالمي غوتشي ماني ليحيي حفلاً جماهيرياً ضمن مرحلة النهائيات من المهرجان، وذلك في 22 شباط/فبراير الجاري.
يمتلك ماني شعبية كبيرة في أوساط موسيقيي الراب الأمريكيين، ويعد أحد روّاد موسيقى «تراب» الرائجة بين أنماط الهيب هوب، واقتحم ماني الساحة المحلية بعدد من الألبومات والأشرطة المنوعة منذ عام 2005.
وبدأ ماني بترسيخ وجوده كنجم عالمي عبر التعاون مع لائحة من أهم الأسماء في عالم الموسيقى مثل دريك، كاني ويست، نيكي ميناج، وبرونو مارس، وغيرهم.
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