مدينة تمنع الاحتفال بعيد الحب.. تعرف إليها

متابعة بتجــــــــرد: منعت إدارة مدينة باندا آتشيه في مقاطعة آتشيه الإندونيسية، المقيمين من الاحتفال بيوم الحب Valentine’s Day، في الـ14 من فبراير، كونه يتعارض مع “القيم والتعاليم الإسلامية”.

وقال عمدة باندا آتشيه أمين الله عثمان “للحفاظ على القيم الإسلامية وبهدف تعزيز الشريعة الإسلامية، نود إبلاغ السكان في المدينة بأن يوم الحب يتعارض والشريعة الإسلامية كما أنه ليس جزءاً من ثقافة آتشيه، ما دفعني لتوقيع وإصدار تعميم يحث الشباب بالمدينة على الامتناع عن المشاركة أو القيام بأي أنشطة أو فعاليات للاحتفال بيوم الحب، كما طالبت الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه في باندا آتشيه بعدم تسهيل إقامة أي احتفالات أو فعاليات في يوم الحب الموافق 14 فبراير”.

وأضاف لوكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا: “يوم الحب يتعارض أيضاً مع تقاليد آتشيه”.

يشار إلى أن أتشيه هي المنطقة الوحيدة بإندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة التي تطبق الشريعة الإسلامية بحذافيرها، في مختلف الجرائم مثل الزنا والمقامرة وغيرها.