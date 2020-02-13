مصري عمره 75 عاماً يأمل دخول موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة في العالم!

متابعة بتجـــــــــــرد: ظلت فكرة احتراف كرة القدم حلماً يراود عز الدين بهادر عشرات السنين حتى بلغ الخامسة والسبعين من العمر، إذ سجّل نفسه في الاتحاد المصري لكرة القدم كأكبر اللاعبين سناً حتى الآن.

وفي التّفاصيل، فبدأ بهادر، وهو أب لأربعة أبناء وجد لستة أحفاد، ممارسة كرة القدم في شوارع القاهرة وهو في السادسة من العمر. وعندما بلغ مرحلة الشباب، تخلّى عن حلمه في أن يصبح مهاجماً محترفاً بعد أن شغله العمل وعادة التدخين.

ولكن بعد مرور سبعة عقود على أول مرة ركل فيها الكرة، أعاد بهادر محاولة تحقيق الحلم القديم وبدأ في التقدم بطلب للانضمام إلى الأندية. وأخيراً تم قبوله في نادٍ يلعب في دوري الدرجة الثالثة المصري.

ولكي ينال الاعتراف به كأكبر لاعب محترف في العالم، يتدرب الرجل اليوم مع النادي ومع مدرب شخصي أثبت أنّ دوافع عز الدين أقوى بكثير من عمره ومن العقبات.

وقال بهادر إن ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيحضر المباراة الثانية لتقييم محاولته في تحطيم الرقم القياسي الحالي.