بعد تداول معلومات عن وفاة هويدا إبنة الشحرورة صباح.. جانو فغالي تكشف الحقيقة

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الشائعات بدأت تُلاحق هويدا منسي تماماً كما كانت تُلاحق والدتها الفنانة صباح، فغصّت مواقع التواصل الإجتماعي بمعلومات مغلوطة حول وفاة إبنة الشحرورة.

ونفت الفنانة جانو فغالي، إبنة اخت صباح، خبر وفاة هويدا منسي في منشورٍ على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كتبت فيه “اشاعة، اشاعة، اشاعة. موضوع هويدا اشاعة”.

وأضافت “للأسف ما فيش فايدة في الناس المريضة دي، مريضة بالحقد والكره بجد ربنا يشفيهم. الحمد لله الذي عافاني من ما ابتلاكم به من حقد وغل وكره وغيرة”.

وتابعت جانو فغالي “خالتي كانت كلّ شوية اشاعة انها رحلت عن عالمنا ودلوقتي هويدا بعد الشر عليها. احنا ناس بنحب الناس وبنحب الحياة مش بقدر افهم الناس دي خالص، ربنا يسعدهم ويبعدهم ويحطوا نفسهم مكاننا اكيد عندهم قرايب بيحبوهم ومش حيحبوا ان يجرالهم حاجة. دا لو عندهم قلب واحساس اصلاً اصل الناس دي بحس ان بدل قلب عندهم صخرة”.

وتساءلت جانو فغالي “يعني عائلتي زاعجكم وجودها في ايه؟ لازم يكون فيه قانون رادع للإشاعات دي. يعني لما الاسطورة صباح رحلت عن عالمنا ارتحتوا؟ كانت زاعجاكم قوي ليه؟ ربنا كبير”.