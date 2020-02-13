معلومات لا تعرفونها عن زوجة محمد صلاح.. أحبّها في المدرسة وتعرّضت للتنمّر بسبب إحتشامها

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما رُزق نجم نادي ليفربول ولاعب المنتخب المصري محمد صلاح بمولودته الثانية في بريطانيا وأطلق عليها إسم “كيان”، تساءل متابعون من هي زوجة اللاعب الشهير المعروفة بإسم “أم مكّة”؟

زوجة محمد صلاح هي ماجي محمد صادق، ودخلا القفص الذهبي عام 2013 في القاهرة، بعدما كانت زميلته بنفس المدرسة في بسيون.

ورغم أن محمد صلاح يُفضّل عدم ظهور زوجته وابنته إعلامياً، إلا أن أوّل ظهور للزوجة كان على مدرجات ملعب الأنفليد في مباراة ليفربول ضد إيفرتون.

كما لفتت ماجي محمد صادق الأنظار برشاقتها خلال تتويج زوجها محمد صلاح كهداف الدوري الإنكليزي عام 2019، إلا أن لباسها المُحتشم عرّضها لموجة من الإنتقادات غير اللائقة والتنمّر بسبب حجابها، وذلك بعد مقارنتها بأقرانها من زوجات نجوم كرة القدم مثل جورجينا رودريغيز وأنتونيلا روكوزو وشاكيرا.