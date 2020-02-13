رسالة من كورتني كوكس لجينيفر أنيستون بمناسبة عيد ميلادها

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الممثلة الأميركية كورتني كوكس بعيد ميلاد صديقتها الممثلة العالمية جينيفر أنيستون بمنشور مميز على انستغرام.

وتجمع صداقة قوية جداً بطلتي مسلسل Friends الشهير، وأكّدت كوكس أنه لن يكون هناك “جينيفر اخرى” مهما حاول البعض.

وأرفقت كورتني كوكس المنشور بتعليق كتبت فيه: “مهما حاولتم… لن يكون هناك الاّ جينيفر انيستون واحدة فقط… عيد ميلاد سعيد لصديقتي العزيزة، احبك”.