متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الممثلة الأميركية كورتني كوكس بعيد ميلاد صديقتها الممثلة العالمية جينيفر أنيستون بمنشور مميز على انستغرام.
وتجمع صداقة قوية جداً بطلتي مسلسل Friends الشهير، وأكّدت كوكس أنه لن يكون هناك “جينيفر اخرى” مهما حاول البعض.
وأرفقت كورتني كوكس المنشور بتعليق كتبت فيه: “مهما حاولتم… لن يكون هناك الاّ جينيفر انيستون واحدة فقط… عيد ميلاد سعيد لصديقتي العزيزة، احبك”.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من كورتني كوكس لجينيفر أنيستون بمناسبة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.