لقاء مرتقب بين نجوى كرم ويارا.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــرد: كانت الفنانة يارا بين النجمات اللواتي تصدّرن أخبار الصحافة العربية الفترة الماضية بعد شائعات زواجها المرتقب من رجل الأعمال فيليب زيادة، الحبيب السابق للفنانة نجوى كرم.

وحلّت يارا أخيراً ضيفة على لقاء حصري لبرنامج “Trending”، فصرّحت أن خبر زواجها مجرد شائعة وأنها عندما ترغب بالزواج ستشارك الخبر بنفسها مع الجمهور والصحافة.

وعلى صعيد مختلف، تشارك يارا في أوبريت “صناع الأمل” بجانب نخبة من النجوم من بينهم نجوى كرم، إذ يترقب الجميع اللقاء المنتظر بينهما قريباً.

ويذكر أن حاكم مدينة دبي الإماراتية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان أعلن عن تبنيه مشروعاً إنسانياً جديداً، وأنه سيخصص ريع الاحتفال الذي يحمل عنوان “صناع الأمل” لهذا العام، لمشروع مستشفى دكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر.