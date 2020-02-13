أدهم نابلسي مفاجأة مسلسل “من الآخر”

كما بات معروفاً أن شارات المسلسلات باتت جزءًا من المنافسة الدرامية الرمضانية، حيث لا تترد الشركات بالتعاقد مع أهم نجوم لغناء التترات، وبعد ان نشرنا بالامس عن تعاقد شركة الصبّاح مع الفنانة شيرين عبد الوهاب لتغني تتر مسلسل “2020”، ها هي الشركة تتعاقد مع الفنان ادهم نابلسي لغناء شارة “من الآخر”.

مسلسل “من الآخر” المقرر عرضه في رمضان 2020 على قناة دبي، بطولة ريتا حايك، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، معتصم النهار، مازن معضم، سينتيا صامويل، هيام أبو شديد وغيرهم. إنتاج صبّاح إخوان.

المسلسل ينطلق تصويره قريباً جداً في بيروت، تدور فكرته ضمن إطار دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع. وهو من كتابة أياد ابو الشامات الذي أنهى كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا.