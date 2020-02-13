عمرو دياب يطرح "سهران".. وابنته جانا مفاجأته الألبوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد عدة أشهر من التحضيرات طرح الفنان المصري عمرو دياب، أخيرًا ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "سهران"، من خلال إحدى شركات الهاتف المحمول، وسط استقبال حافل من جانب جمهوره الغفير في مصر والوطن العربي، إضافة لبعض الفنانين الذين عبروا عن إعجابهم بالألبوم بينهم الفنان المصري محمد هنيدي.

وفور طرح الألبوم بدقائق ارتفع وسم #عمرو_دياب وتصدر قائمة التريند فيما دشن المغرودن وسم #سهران وهو اسم الألبوم ومن خلاله بدأوا يعبرون عن آرائهم في الالبوم الجديد للنجم عمرو دياب، فيما نشر الكثيرين الأغاني بعد تحميلها صوتيًا من خلال الشركة التي طرحت الألبوم وسط إشادات كبيرة بانتقاء الهضبة للأغاني في ألبومه.

وكانت مفاجأة عمرو دياب لجمهوره في الالبوم الجديد سهران هي أغنية "جميلة" التي جمعته بابنته جانا عمرو دياب التي تمثل أول تعاون مع ابنته "جانا" كمطربة وملحنة، وأغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتغني جانا عمرو دياب في هذه الأغنية مقطعًا باللغة الإنجليزية.

وبدخول جانا عمرو دياب عالم الغناء تكون قد لحقت بشقيقها عبدالله عمرو دياب الذي فاجأ الجمهور قبل أيام بطرح أول أغنية منفردة له اقتحم بها عالم الغناء برفقة عدد من أصدقائه قاموا بغنائها على طريقة "الديو"، حيث تحمل الأغنية اسم "Koteri"، وأعرب عمرو دياب عن سعادته بالأغنية ودعم ابنه "عبدالله" على تلك الخطوة بنشر الأغنية "صوتيًا" عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، فكتب قائلًا: "تهانينا لابني عبد الله وأصدقائه في أول أغنية فردية تابعوا يا شباب! احصل على أغنية Koteri الجديدة الآن".

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على جانبٍ آخر، أكد الشاعر الغنائي المصري تامر حسين من خلال صورة نشرها عبر حسابه على تويتر" جمعته بالفنان عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى والموزع طارق مدكور وأحمد زغلول، أن العمل على الألبوم استمر حتى الدقائق الأخيرة قبل طرحه وذلك للخروج بأفضل صورة يتمناها جمهور الهضبة الذي انتظر ألبومه الجديد، وكتب "تامر" في تعليقه على الصورة قائلًا: "سهران.. شغل لآخر دقيقة مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

وأكد الكثير من المتابعين أن عمرو دياب يمثل حالة بالنسبة لهم وأصبح ليس مجرد مغني مرّ عليهم بل أصبح شخصية شكلت ملامح كل فترة في حياة جمهوره من الطفولة للمراهقة للشباب واصفين إياه بالعنصر الثابت الذي لا يتغي ولا يتأثر بأي ظروف وأنه فنان لن يتكرر، فيما قال أحد المتابعين بطريقة كوميدية إنه قرر الارتباط بعد سماعه الالبوم الجديد للفنان عمرو دياب.

ويستعد عمرو دياب للاحتفال بالألبوم الجديد سهران مع جمهوره بحفلين غنائيين يحيي الأول اليوم الخميس 13 فبراير داخل أرض المعارض بالكويت بعد غياب استمر 5 سنوات، فيما يحيي حفله الثاني يوم الجمعة 28 فبراير على مسرح مركز المنارة في القاهرة.

يُذكر أن عمرو دياب قام بالترويج لألبومه الجديد سهران بطرح برومو أكثر من أغنية وهم: "عم الطيب، يا روقانك، هيعيش يفتكرني" ويتضمن ألبوم عمرو دياب الجديد 14 أغنية وكان يحمل أولًا اسم "أنا غير" إلى أن تم الاستقرار على اسم "سهران" بعد طرح 6 أغاني منفردة من الألبوم خلال الفترة الماضية بينهم: "يوم تلات، بحبه، أول يوم في البعد، أنا غير، يحيرك".