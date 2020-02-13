لطيفة تؤكد أنها لم تجد سيناريو يعيدها للتمثيل والمطرب حسن شاكوش أعجبها

تستعد المطربة التونسية لطيفة لطرح ألبومها الغنائي الجديد "أقوى واحدة" خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي طرحت منه أولى أغنياته الأيام الماضية بعنوان "في الأحلام".وأعربت لطيفة،عن سعادتها بردود الأفعال القوية حول فيديو كليب أغنية "في الأحلام" وتخطيها المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تعاونت فيها مع الشاعر الغنائي والملحن إسلام صبرى.

وعن ألبومها الغنائي الجديد "أقوى واحدة"، قالت لطيفة إنها ستقوم بطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة بطريقة مختلفة عن ألبوماتها السابقة، مؤكدة أنها قامت بتصوير جميع أغنيات الألبوم على أن يتم طرح الأغنية بشكل منفرد "سنجل".وأضافت أنها انتهت من تسجيل جميع أغنيات الألبوم عدا أغنية واحدة من المقرر أن تقوم بتسجيلها خلال الأيام المقبلة داخل إحدى الاستوديوهات بالقاهرة.

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وتتعاون لطيفة في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المصريين على رأسهم أيمن بهجت قمر ووليد سعد ومونتي وبهاء الدين محمد ومدين، ويضم الألبوم أغنيات متنوعة عن المرأة القوية والأخرى الضعيفة ويكون مزيجا بين اللهجات العربية منها التونسية والمصرية.

وعن نيتها لتقديم عمل سينمائي أو درامي خلال الفترة المقيلة قالت انه ليس هناك اي مشاريع تمثيلية سواء مسلسلات أو أفلام حيث كانت منشغلها لفترة الماضية بتحضير ألبوم "أقوى واحدة"، مشيرة إلى انه ليس هناك أي سيناريو قوي عرض عليها الفترة الماضية يجلها تتحمس للعودة إلى التمثيل من جديد..وتابعت المطربة التونسية أنها تميل لسماع الأغنيات الشعبية وأغنيات "المهرجانات"، وأبدت اعجابها بصوت المطرب الشعبي حسن شاكوش ونصحته بأنه يتدرب أكثر على أداء صوته ويقدم أغنيات بكلمات جيدة.

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وعن رأيها العام في وضع مطربي المهرجانات، قالت إن هذا الأمر يرجع إلى نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر وأنها تحترم جميع قراراته تجاههم، مشيرة إلى أن هؤلاء المطربين يجب توجيههم وتعليمهم بطريقة صحيحة وسليمة لتنمية موهبتهم واستغلالها بالشكل الصحيح.

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