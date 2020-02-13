يسرا تؤكد أن فستانها في أوسكار 2020 تم تصميمه في 48 ساعة

كشفت الفنانة يسرا، عن مصمم فستانها الذي ظهرت به في حفل الأوسكار 2020 الذي احتضنت فعالياته مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بحضور لفيف من نجوم الفن والصحافة الأجنبية التي حرصت على تغطية الحدث الدولي.ظهرت يسرا بفستانها الذي صمّمه اللبناني زهير مراد، مؤكدة أن الفستان لم يكن من اختيارها، بل من اختيار مي جمال التي أبلغت زهير وقام بتصميمه في 48 ساعة.

وأعلنت يسرا، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية العربية الحدث من لوس إنجلوس الأمريكية، أنها قامت بالتصويت لصالح الفيلم الكوري"باراسايت" الحائز على الجائزة، واصفة إياه بأنه من أجمل الأعمال التي شاهدتها على مدار حياتها، وكانت تتمنى أن يكون هناك فيلم مصري بنفس المستوى على غرار فيلم "يعقوبيان"، متمنية أن تمتلك أفلامنا الآليات للدخول إلى مسابقة الأوسكار، مشيرة إلى أنها صوّتت، أيضًا، إلى فيلم الفنان براد بيت والذي حمل اسم "ذات مرة في هوليود".

وأضافت أنها المرة الأولى في حياتها تحضر توزيع جوائز الأوسكار، مشيرة إلى أنها كانت فرصة جيدة وثرية، مشيرة إلى أن عملية التصويت تتم بسرية كبيرة بواسطة الكمبيوتر برقم سري خاص: "مكنش حد عارف نتيجة التصويت"، واصفة تنظيم الفعاليات بأنه غير عادي، مشيدة بمعايير الأمان المتوفرة في حفل الأوسكار:"رأيت العرض مباشرة وهو مختلف كثيرًا عن مشاهدته بالتلفزيون وهناك عملية انضباط غير عادية في التنظيم والإضاءة واصفة المشهد بـ "حاجة تخض".

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