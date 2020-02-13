Netflix تستحوذ على ستة أفلام قصيرة لمواهب سعودية

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت شركة Netflix العاملة في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن حصولها على الحقوق الحصرية لعرض ستة أفلام قصيرة تحت اسم "ستة شبابيك في الصحراء" من إنتاج استوديوهات تلفاز11، التي سيتم عرضها في 190 بلداً بدءاً من الخميس 27 فبراير .

وتهدف الأفلام الستة الحائزة على جوائز عالمية، والتي تمت صناعتها بأيدي مواهب سعودية إلى تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية مثيرة. حيث تناقش القضايا الاجتماعية، والتطرف، والعوامل النفسية والعديد من القضايا الأخرى التي تهمّ المجتمع السعودي. علماً أن هذه السلسلة من الأفلام القصيرة الجديدة ستُطعي فرصة للجماهير العالمية للتعرّف على صنّاع المحتوى السعوديين وأهم أعمالهم.

الطيب

وصرّحت رئيسة الاستحواذ و ترخيص المحتوى من شركة Netflix، نهى الطيب: "نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا، ومع وجود عدد كبير من المواهب وصناع المحتوى حول العالم، فإن القدرات الكامنة لصُنع محتوى متنوع ومثير للاهتمام غير محدودة، لذلك يسعدنا تقديم ستة شبابيك في الصحراء لمشتركينا في 190 بلداً، حيث سيحصلون على محتوى ملهم ومثير للإهتمام من المنطقة العربية".



فادان

وقال المدير التنفيذي من استوديوهات تلفاز11، علاء فادان: "نفخر بتقديم 6 من أفلامنا القصيرة على Netflix. ويسعدنا عرض أعمال المواهب السعودية أمام 167 مليون مشاهد حول العالم. نحن في استوديوهات تلفاز11 نمتلك مجموعة من صنّاع المحتوى الموهوبين الذين يقدمون قصصا مُلهمة ومثيرة للاهتمام مقتبسة من ثقافتنا المحلية، ونتطلع قُدماً ليشاهد العالم بأكمله ما نقدمه".

هذا وسيتم عرض أفلام "ستة شبابيك في الصحراء" ابتداءً من الخميس 27 فبراير الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت الرياض على Netflix، وهي:

27 من شعبان (2019): يناقش الفيلم الذي أخرجه محمد السلمان لقاء كل من محمد ونوف في موعد، في بداية الألفية وهو أمر غير مقبول اجتماعيا آن ذاك.

وسطي (2016): يحكي الفيلم الذي أخرجه علي الكلثمي والحاصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي في مهرجان ويليامزبيرغ للأفلام المستقلة في عام 2017، قصة حقيقية حول مجموعة من المتشددين تهاجم مسرحية اسمها "وسطي بلا وسطية" في مدينة الرياض في مطلع الألفينات. ويعيد العرض سرد الأحداث من منظور مختلف.

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سومياتي بتدخل النار؟ (2016): تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه مشعل الجاسر والحاصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لوس أنجليس للأفلام المستقلة في العام 2017، حول الطفلة ليان، وهي أصغر أفراد عائلتها التي وظفت العاملة المنزلية سومياتي. والتي تواجه بدورها تحديات في هذا المنزل من حيث التمييزمن أرباب عملها وتحاول النجاة والتعايش مع هذا الواقع.

ومن كآبة المنظر (2016): يروي الفيلم الذي أخرجه فارس قدس قصة من الخيال العلمي في فترة سبعينيات القرن الماضي، حيث يجب على مجموعة من الناجين من حادث تحطم طائرة فوق منطقة صحراوية نائية التعايش بعد عدة محاولات فاشلة للتواصل مع العالم.

الجرذي (2018): يروي الفيلم الذي كتبه وأخرجه فيصل العامر حياة الشاب فهد، الذي قضى آخر يوم في حياته بخوف من والده، حيث يدخل فهد في دوامة الخوف من والده ويحاول تجاوز ذلك إلا أن الأحداث تعيد نفسها لتجعله شبيه بفأر يركض في عجلة لا نهاية لها.

ستارة (2018): تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه محمد السلمان حول ممرضة تهرب من أحداث صادمة وتواجه الخوف وسوء الظن في بيئة عملها يوميا