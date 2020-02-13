طوني بارود يعود إلى شاشة الـmtv عبر "Pilot"

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""الخليج 365"" من بيروت: أكد مقدّم البرامج طوني بارود استعداده لتقديم برنامج جديد عبر شاشة الـ MTV اللبنانية بعنوان "Pilot". وهو برنامج ترفيهي بحت يستضيف فيه باقة من أهم مشاهير العالم العربي، وسيبدأ بتصوير أولى حلقاته في الأيام القليلة المقبلة.

ويعتبر "بارود" أن تصوير هذا البرنامج بالوقت الذي تتوقف سائر المحطات اللبنانية عن بث البرامج الترفيهية هو تحدٍ كبير بالنسبة له. وعليه، فهو يعد المشاهدين بمحتوى جميل ومميز ومسلٍ.

يذكر أن البرنامج سيُصوّر تحت إشراف المنتج ميشال سنان، والمنتجة المنفذة ناي نفاع، وسيتولى اخراجه كميل طانيوس. مع التذكير بأن طوني يستمر بإطلالته الأسبوعية كل ليلة جمعة عبر قناة "لنا" من خلال برنامج "محلولة" المليء بالمواد الترفيهية والفنية والألعاب والتسلية.