شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى على تتحدى برودة الطقس: "الجو البارد فى أسوان مع الجميلة جومانا مراد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تفاعلها مع أجواء الطقس البارد فى أسوان خلال مشاركتها بمهرجان أفلام المرأة بصور سابقة تحت البطانية مع بعض النجمات، شاركت الإعلامية إنجى على جمهورها بصور جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، اليوم الخميس، مع الفنانة اللبنانية جومانا مراد، وظهرت انجي وجومانا ترتديان جواكت جلد ثقيلة ويختبئان داخلها بسبب انخفاض درجات الحرارة فى أسوان، وعلقت انجى على قائلة: "الجو البارد فى أسوان مع الجميلة جومانا مراد".



انجى على تظهر مع جومانا مراد

وفى وقت سابق، خضعت كل من الفنانة نجلاء بدروالإعلامية إنجى على، لجلسة تصوير طريفة " بالبيجامة و اللحاف " في السرير بسبب البرد، و شاركت إنجى جمهورها بصور عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" عندما يكون النوم سلطان ويقع الإنسان فى مستنقع سريره نجلاء بدر صداقه و عشره سنين".



انجى على وجومانا مراد



جانب من التصوير

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جواكت انجى وجومانا

وبعدها، انضمت الفنانة داليا مصطفى إلى صور بالبيجامة واللحاف، مع الفنانة نجلاء بدر والإعلامية إنجى على فى السرير بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال تواجدهما فى الفندق لحضور مهرجان أسوان الدولى لأفلام سينما المرأة.

وتشارك الفنانة نجلاء بدر فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، تجسد شخصية زوجة "رضوان البرنس"، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد رمضان إذ تربطهما علاقة عاطفية قوية بسبب شهامة وجدعنة البرنس واهتمامه بأمور إخوته تنفيذًا لوصية والده بعد وفاته، ما جعله فارس أحلامها .

وشاركت الفنانة نجلاء بدر والإعلامية إنجى على، في افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في فعاليات دورته الرابعة أمس الاثنين 10 فبراير وحضر الافتتاح حشد كبير من نجوم الفن فى تمام الثامنة مساء، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه عرض برومو غنائى يعبر عن دور المرأة فى السينما.