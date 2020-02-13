شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يسيطر على تويتر بـ5 تريندات بعد طرح ألبوم سهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الهضبة عمرو دياب على موقع تويتر بخمسة هاشتاجات بعد طرح ألبومه الجديد "سهران" مساء أمس الأربعاء، وهم "عمرو دياب"، "AMR DIAB"، "الالبوم الجديد"، "سهران"، "عمرو الجديد".

واحتفل الجمهور بألالبوم والأغانى بشكل كبير عبر تغريداتهم، وعلى رأسهم النجم محمد هنيدى الذى نشر عبر حسابه مقطع من أحد الأغانى على مشاهد من أفلامه.

Advertisements





وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع أبنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن إحياءه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".