شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى حفل عيد الحب باستاد القاهرة مع تامر حسنى ونانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي مطرب المهرجانات عمر كمال حفل عيد الحب في استاد القاهرة، غدا الجمعة 14 فبراير، إلى جانب النجوم تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار وبهاء سلطان، والفنان الشعبي أحمد شيبة والفنانة ساندي.



عمرو كمال

ووجه عمر كمال رسالة لزميله حسن شاكوش الذى غنى مهرجان "بنت الجيران"، عبر حسابه على فيس بوك، معبرا عن استيائه من الأفعال التى يقوم بها.

وكتب عمر كمال، قائلا: "مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة.. فى برامج ومقابلات وأخبار وفى كل حتة.. الناس عارفة كويس جدا مين بيغنى إيه وعارفة أن (سكر محلى محطوط على كريمة) ( بنت الجيران شغلالى أنا عنيا).. كوبليهات عمر كمال.. المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة.. حور وغير عنوانين ووخد تعب غيرك.. ربنا الغنى عن كل حاجة".





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كما دعم النجم تامر حسنى، المطرب الشعبى عمر كمال، الذى غنى مهرجان "بنت الجيران" مع زميله حسن شاكوش، محققين نجاحًا كبيرًا بأغنيتهما التى لاقت قبولًا كبيرًا لدى المستمعين بتحقيقها ما يزيد عن 80 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب، ونشر تامر حسنى صورته عبر حسابه على انستجرام، برفقة عمر كمال، وقال فى تعليقه عليها: "إلى الأمام يا فنان ربنا يوفقك.. عمر كمال".

من جهته، احتفى عمر كمال، بدعم تامر حسنى له، وأعاد نشر الصورة التى شاركها تامر مع جمهوره، وقال المطرب الشعبى فى تعليقه عليها: "الفنان تامر حسنى بيباركلى على صفحته الشخصية ع الانستا.. سبحان الله ربنا بيبعتلى علامات فى وقت محتاجه وفى عز ظلم الناس ليا".

ويشار إلى أن تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، كان قد أصدر قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميًا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد عمر كمال بأغنيتين فى القائمة.