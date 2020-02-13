شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ألبوم سهران.. جانا عمرو دياب تلحن وتغنى مع الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة في ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا في تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطعا باللغة الإنجليزية بها، وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.





وطرح الميجا ستار عمرو دياب، ألبوم سهران، عن طريق إحدى شركات الاتصالات، مساء الأربعاء.

https://soundcloud.com/user-191182143/hv8jc0qitbrd

كان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد نشر صورة تجمع الهضبة وعمرو مصطفى وطارق مدكور، وعلق قائلاً: "سهران.. شغل لأخر دقيقة.. مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

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بعد طرح الهضبة عمرو دياب ألبوم سهران من خلال إحدى شركات الاتصالات، احتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وقال أحد المغردين:" أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، دخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".