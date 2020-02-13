شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم سهران.. عمرو مصطفى يكشف تفاصيل أغنية "جامدة" بعد تحضيرها فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن عمرو مصطفى عن تفاصيل أغنية "جامدة" فى ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "سهران"، مؤكدا أنها تم كتابتها وتلحينها في يوم واحد، وهى من كلمات تامر حسين وتوزيع نادر حمدى وماستر طارق مدكور.

ونشر عمرو مصطفى صورة من تجهيزات الألبوم، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا:"اللى عايز يعرف تفاصيل اغنيه جامده بس الي اتعملت النهارده واتغنت النهارده واتكتبت النهارده ونزلت النهارده وحشتوني وحشني كلامي معاكم ".



عمرو مصطفي

وتابع :"الأغنية كلمات تامر حسين وتوزيع نادر حمدي وألحاني وماستر طارق مدكور نادر مش موجود في الصوره لانه منمش من ٣٦ ساعة .. دي مش التفاصيل.. التفاصيل في حب عمرو دياب لجمهوره وأنه لازم يقدم كل جديد حتي اخر نفس".

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وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي.

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".