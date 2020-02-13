شكرا لقرائتكم خبر عن توتة ومحمد سلام يبدآن العمل فى "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"..الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدآ الفنانين محمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد سلام "فيديو" ، تصوير مسلسلهما الجديد "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، الأسبوع المقبل، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى، وهو التعاون الأول بين فيديو وتوتة في الدراما التليفزيونية .

مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ينتمى لمسلسلات الـ 15 حلقة، من المقرر عرضها في رمضان المقبل، كما يعرض مسلسلاً آخر يتكون من 15 حلقة آخرى، وسيتم عرض المسلسلين على مرحلتين خلال شهر رمضان المبارك.

وتجرى الشركة المنتجة للمسلسل ابرام باقى التعاقدات من أجل البدء في التصوير، حيث وضع المخرج إسلام خيرى قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم، كما انتهى مؤخراً من معاينة أماكن التصوير بجانب فريق الأخراج، والديكورات المخصصة، حيث حددت الشركة المنتجة يوم 15 فبراير الحالي للبدء في التصوير .

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وفى سياق آخر، يواصل محمد عبد الرحمن توتة تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع ، والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوم على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر .

وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة يسرقان بنك، حيث يظهرا بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التى اكتظت بها السينمات فى الفترة الأخيرة.

كما يعرض حالياً لـ محمد عبد الرحمن توتة فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، محققاً ايرادات كبيرة وصلت لـ 25 مليون جنيه منذ عرضه فى السينمات، ويشارك فى بطولته كل من النجوم فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أحمد العوضى، أحمد رزق، وآخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، انتاج سينرجى فيملز.