هل تحرص جنيفر لوبيز على تناول المنشطات باستمرار؟ اعرف القصة كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تحرص النجمة العالمية جنيفر لوبيز على تناول المنشطات؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي وعشاقي النجمة الشهيرة البالغة من العمر (50 عامًا)، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق في الشائعات الخاصة بنجوم العالم نفلا تمامًا ما تم تداوله وأكد أنه حقا ادعاء سخيف.

وأشارت كشف مدرب لوبيز الشخصية، دود روميرو، عن نظامها الغذائي الروتيني وأكد أن المغنية الشهيرة مكرسة وقتها لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والعناية بجسمها، ولقد اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظام غذائي صحي يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية، وقال مدرب لوبيز لمجلة "O Magazine": "إنها تبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة وتحصل على عناصرها الغذائية من مصادر كاملة، كما أشار إلى أنها لا تشرب الكافيين أو الكحول".

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وأكد أن فكرة أنها تستهلك المنشطات غير صحيحة تمامًا والتي يمكن أن يكون لها آثار جسدية ونفسية سلبية.

بدأت الشائعة بنشر موقع "Woman’s Day" تقرير يؤكد انت جنيفر لوبيز تتناول البروتينات وذلك من أجل مساعدتها في بناء عضلاتها، وكان لافت جدًا شكل عضلاتها خلال مشاركتها في الـ half time الخاص بـ super bowl نهاية الأسبوع الماضي، وأكد مصدر للموقع أن المحيطين بجنيفر لوبيز يتساءلون عما إذا كانت قد تناولت بعض المنشطات".