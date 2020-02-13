عبير صبري: كراهية الجمهور لسوزي في"الأخ الكبير" مبررة..وآيتن وهبة موهوبتان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة عبير صبري، على كراهية الجمهور لسوزي الشخصية التي تقدمها في مسلسل"الأخ الكبير"، قائلة: "كراهية الجمهور للشخصية كان ليها مبرراتها، وفيه ناس بتقابلني في الشارع وتقولي بنحبك وبنكره سوزي، والدور يحمل مفاجآت في الحلقات القادمة.. الجمهور أصبح واعي وفاهم، وهناك جزء من الجمهور ميعرفش يفرق بين الممثل والشخصية، وفي النهاية ده نجاح كبير لشخصية سوزي التي قدمتها في المسلسل".

وأوضحت عبير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها لم تحدد رسائل معينة تريد أن تقولها للسيدات من خلال تقديمها لشخصية سوزي.

وعن التعاون الذي جمع بينها وبين هبة مجدي وآيتن عامر بالمسلسل، فقالت: "هبة وآيتن ممثلتان موهوبتان جدًا، ومحترمين، ومبسوطة بالشغل اللي جمعني بيهم، وكان ملفت جدًا للناس اللي بتشوف المسلسل".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في اطار شعبى.