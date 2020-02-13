خاص| جومانة مراد: يسرا ستوجع القلوب في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قالت الفنانة السورية جومانة مراد إن الفنانة الكبيرة يسرا ستسبب في وجع قلوب المشاهدين بمسلسل "دهب عيرة"، في رمضان، مشيرة إلى أنها سعيدة بتعاونها مع الفنانة الكبيرة، والمخرج سامح عبدالعزيز الذي فجر منها طاقات مختلفة من قبل في أفلام "الفرح" و"كباريه".

وأضافت مراد، في تصريح خاص لمصراوي أنها لم تفكر في أمر البطولة المطلقة، لأن مصر تعني يسرا وعادل إمام، ويشرفها العمل بجوارهما.

وأوضحت أنها سعيدة بمشاركتها في عضوية لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي في مهرجان أسوان لسينما المرأة، مشيرة إلى أنها أول مشاركة لها في لجنة تحكيم بمصر، لكن سبق وشاركت في عدد من المهرجانات، آخرها في مهرجان وهران.

وأبدت سعادتها باستقبال أهالي أسوان لها، مشيرة إلى أنهم يتميزون بالطيب والود وبشاشة الوجه، وعن سبب غيابها غت الأعمال الفنية في الفترة الماضي، قالت إنها كانت تكون أسرة ورزقها الله بابنها محمد، الذي يتم عامه الأول يوم ١٥ فبراير الجاري، لذا أفردت لهم وقتها موضحة أنها تشتاق للعمل الفني ولجمهورها.