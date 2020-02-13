تراند اليوم : تزوجت من فنان شهير .. تعرف على السبب الذي جعل ميمي جمال تعتزل وترتدي الحجاب

حلت اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المصرية الشهيرة ميمي جمال.

وتحتفل "ميمي" بعيد ميلادها رقم 79 الذي يوافق 13 فبراير من كل عام .

و ولدت ميمي جمال لأب مصري وأم يونانية تدعى أمينة حسن .

تزوجت ميمي جمال من الفنان الراحل حسن مصطفى سنة 1966 وأنجبا ابنتين .

استمر زواج الفنانة ميمي جمال من زوجها حسن مصطفى حتى وفاته سنة 2015 .

وفي أعقاب وفاة "مصطفى" ، أعلنت ميمي جمال اعتزال الفن بشكل نهائي ، وظهرت بعد ذلك مرتدية الحجاب.

