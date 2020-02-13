تراند اليوم : زوج «أحلام» يفاجئها في عيد ميلادها.. شاهد رد فعلها

توجهت الفاننة الإماراتية أحلام الشامسي، بالشكر إلى كل من وجه لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها الـ51، كما نشرت فيديو للمفاجئة التي حضرها لها زوجها مبارك الهاجري.
وتفاجئت أحلام بالهدايا التي قدمها لها زوجها، ونشرتها عبر فيديو على حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ما كل تلك المفاجآت التي وجدتها تنتظرني"، والتي كانت عبارة عن ثلاثة قوالب حلوى، واحد احتفالاً بيوم ميلادها عليه صورة كبيرة لها، وآخر على شكل قلب احمر لمناسبة يوم الحب وآخر باللون الزهري لابنتهما فاطمة الذي يصادف ميلادها تزامناً مع ميلاد والدتها.
وداعبت أحلام زوجها، قائلة "ربي يخليك لي يا حبيبي".
وأضافت: "ما بعرف كيف أجازيك يا حبيبي، ولكني أدعو الله ألا يفرق بيننا، لأني لا أستطيع العيش من دونك".
ثم ظهر زوجها في آخر مقطع الفيديو، وقالت: مبارك فقط هو من يمكنه أن يقص التورتة الخاصة بي.
وهنأها بعيد ميلادها وقال: "الله يطول عمرك ويعطيكي طولة العمر".
A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Feb 11, 2020 at 6:01am PST