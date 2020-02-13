أحلام تتمنى الشفاء العاجل لـ جواهر بعد إصابتها بالسرطان

ميرنا وليد - بيروت - تمنت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الشفاء العاجل للممثلة الكويتية ​جواهر​، التي كانت أعلنت مؤخراً عن إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاءً لايغادر سقما أختي أكثري من الاستغفار وقراءة سورة يسين.. ادعوا لها جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم".

وكانت أعلنت جواهر عن مرضها قائلةً:"جواهر الكويتية، أعلنت عن مرضها في تغريدة: "قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة بس رجاءً أتمنى من كل شخص جاءت عينه ع التغريدة يدعي لي".

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