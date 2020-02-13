“سأحبك للأبد”.. زوجين مسنين مريضين بـ”كورونا”

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يقول الناس عادة إن اللحظات العصيبة تساعد على كشف المعدن الحقيقي لأحبتهم وأصدقائهم، وذاك ما حصل بين زوجين صينيين مسنين أصيبا معا بفيروس “كورونا” المستجد الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “الشعب” الصينية الحكومية، رجلا صينيا عمره 87 عاما، وهو يتولى رعاية زوجته الممدة على سرير في غرفة المستشفى، فيما كان يحمل مصلا طبيا وطعاما.

وفي لحظة رومانسية، حرص الرجل على إبداء حبه الكبير لزوجته المريضة، قائلا: “سأحبك إلى الأبد، وفي كل يوم من أيام حياتي”، في الفيديو الذي لم تذكر الصحيفة مكان التقاطه.

وأطعم الرجل زوجته بيديه ثم سقاها ماءً وهي على السرير، وهذا الأمر جعلها تتأثر بشكل كبير وبدت كما لو كانت تبكي وتشيح وجهها.

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وحظي مقطع الفيديو بإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إن الزوجين يجسدان الحب الحقيقي في أنصع حالاته، رغم إصابتهما بالمرض الخطير.

وأضاف المشيدون بالفيديو، أن الزوج تناسى إصابته بالفيروس وتفرغ للعناية بزوجته، وهو أمر يدل على العرفان.

وفي ظل انتشار “كورونا”، على نطاق واسع داخل الصين، تم تداول عدة قصص إنسانية مؤثرة لأشخاص أصيب أقاربهم بالفيروس واضطروا إلى مفارقتهم، أو ممن فقدوا شخصا عزيزا بسبب الوباء الذي أصاب أكثر من 45 ألفا حتى الآن.