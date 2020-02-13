لمهمة انسانية.. سبايدرمان في “إندونيسيا “

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تفاجئ سكان باريب الساحلية في إندونيسيا بـ”سبايدرمان”، يقوم بتنظيف الشوارع والشواطئ، ويشجع المواطنين على أن يحذو حذوه، ويحرصوا على إزالة القمامة من مدينتهم.
ونقلت صحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية عن رودي هارتونو، البالغ من العمر 36 عاما، قوله: “قمت بتنظيف الشوارع والشواطئ مرتديا ملابس عادية، إلا أن الأمر لم يجذب انتباه أي أحد، وهو ما جعلني أفكر بارتداء زي سبايدرمان”.
وتابع هارتونو قائلا: “تغير تجاوب المواطنين بعد ارتدائي لزي الشخصية الخارقة، وبدأوا بتغيير سلوكهم فيما يتعلق برمي القمامة في الأماكن المخصصة لها”.
وأشار الشاب الذي يعمل في أحد المقاهي إلى ضرورة بذل الحكومة مزيدا من الجهد في قضية أزمة النفايات التي تهدد الحياة البرية في البلاد، وأن تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتشديد القوانين الخاصة بعمليات التخلص من القمامة، خصوصا المنتجات البلاستكية.
جدير بالذكر أن تعداد سكان باريب يبلغ 142 ألف نسمة، وينتجون حوالي 2.7 طنا من النفايات يوميا، بحسب بيانات وزارة البيئة والغابات الإندونيسية، التي أشارت إلى أن إندونيسيا ثاني أكبر منتج في العالم للملوثات البلاستيكية في المحيطات بعد الصين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.