كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلى عز العرب تكشف عن شخصيتها في مسلسل "ونحب تاني ليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال مسلسل "ونحي تاني ليه".

ونشرت صورة من كواليس تصوير المسلسل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عز العرب، على الصورة قائلة: "تيتا هادية مسلسل نحب تاني ليه، رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله".

يُشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز،إسلام جمال،شريف منير، سوسن بدر، بدرية طلبة،كريم فهمي، ليلى عز العرب، إيمان السيد، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام.