تراند اليوم : الموت يفجع فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، وفاة رمضان أفجين، والد الممثلة التركية فهرية أفجين، بعد صراع مع المرض وتعرضه إلى أزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى.

وحسب وسائل الإعلام، أصيب والد فهرية أفجين بمرض السرطان، منذ حوالى أربع سنوات وكان يخضع للعلاج، وتوفي بعد علاج دام لشهور بعد انتكاس صحته.

فهرية وزوجها بوراك اوزجفيت رفضا السفر خارج تركيا لتمضية عطلة رأس السنة الماضية وفضلا قضاء عطلتهما في إحدى القرى الجبلية القريبة من اسطنبول بسبب وجود والد فهرية في المستشفى، لذلك قررت فهرية إمضاء إجازتها في مكان قريب من اسطنبول للاطمئنان على والدها.