تراند اليوم : فنان شاب يهاجم محمد رمضان بألفاظ خارجة: كنت صاحبك بس عيب اللي بتعمله

شن فنان مصري شهير هجوما شرسا على الفنان محمد رمضان بعد أزمته مع الطيار الذي تسبب في فصله من عمله.

وقال ” وائل عبد العزيز” – شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز – في تدوينة: “يا ابني إنت بتعمل كده ليه، ‏ناقصك إيه عشان تبقى بالدماغ دي، ربنا اداك نعمة وحب الناس وقبول، وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص، وكنت ابن ‏بلد وجدع وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير، وليك عليا إني أنصحك، هقولك الكلام ده هنا لإنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب”.

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وأضاف: “أنت فاهم معنى الكلام اللي إنت كاتبه ده إيه؟ ‏‏.. إنك بتستهزء وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتى بتتريق على الناس اللي فصلته، كلتا الحالتين مش صح، إنت ليه ‏حابب تكره الناس فيك، إيه الحلو في اللي إنت بتعمله ده عايز أفهم، ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده، عيب يا محمد يا رمضان”.

وتابع: “عيب وروح راضي الراجل ده ‏عشان الناس تحترمك، الراجل غلط وإنت كمان، بس وقوفك جنبه هيغير كتير عند الناس صدقني”.