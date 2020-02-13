شاهد.. قمر في مشهد طريف: ” حدن بيعرف اديه نمرة إجري؟”

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 08:51 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها على احد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو تمثيلي طريف. وظهرت الفنانة قمر، في الفيديو، في مشهد تمثيلي كوميدي على صوت الفنانين عادل كرم وعباس شاهين. وعلقت قمر على الفيديو كاتبة: “حدن بيعرف اديه نمرة إجري؟”” في إشارة الى الحوار في الفيديو. كما نشرت قمر فيديو اخر ظهرت فيه وهي تتمايل على انغام اغنية للفنانة نانسي عجرم وعلقت: “هل غنية بعشقها بتفوت الفرحة على قلبي”.

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