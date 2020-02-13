شقيقات نجوم كرة القدم.. ما مدى التشابه بينهم؟ وما اهتماماتهن؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لا يقتصر اهتمام محبي كرة القدم على نجومهم المفضلين أو حدة المنافسة في المباريات فحسب، بل شغفهم يصل إلى عائلاتهم وزوجاتهم ليعرفوا أكثر كيف ترعرع اللاعبون وكيف تقضي عائلاتهم الأوقات وما اهتماماتها.

ليس هذا فحسب، بل إن بعض المتابعين يضعون مقارنات بمدى التشابه بين نجوم كرة القدم وأبائهم وكذلك أشقائهم وشقيقاتهم، لكن أكثر لاعبْين يحرص محبو الساحرة المستديرة على معرفة كل كبيرة وصغيرة في حياتهم الخاصة هما الأرجنتيني ليونيل ميسي وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لما تحمله هاتين الشخصيتن من قيمة قلّ نظيرها لأنهما سحرا الجمهور بأهدافهم ومهاراتهم وألقابهم.

ويعد رونالدو الطفل الأصغر بين إخوته، أمه اسمها ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، وتعمل طباعة، ووالده جوزي دينيس أفيرو توفي عام 2015 بسبب إدمانه للكحول.

أما شقيقة رونالدو، كاتيا فقد اتجهت للغناء وبدأت حياتها الفنية عام 2005، بإطلاق ألبومها الأول Pronta pra te amar.

وتغني كاتيا موسيقى "البوب"، وفي 2006، أطلقت ألبومها الثاني، Esperança، وتضمن أغنية بعنوان Obrigada mano أو "شكرًا أخي"، مهداه لشقيقها كريستيانو رونالدو.

ارتبطت بكاتيا الكثير من الشائعات بينها دخولها بعلاقة مع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي في 2017، بعد رؤيتهما معًا في عدة مناسبات وكذلك رؤية المصري مع شقيقها كثيرًا، لكن أبوهشيمة سارع ونفى جملة وتفصيلا هذه الشائعات.

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دخلت شقيقة رونالدو في عدة علاقات عاطفية أبرزها زواجها من خوسيه بيريرا عام 1999 قبل أن ينتهي الزواج في 2012 بعد حوالي 13 عامًا.

أما رافيلا شقيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، فقد أصبحت مشهورة بعدما دخلت عالم الأزياء، كما تحرص على نشر صورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل.

وغيّرت رافيلا اسمها الثاني من دا سيلفا سانتوس إلى بيكران لأنها مشجعة كبيرة للنجم البريطاني ديفيد بيكهام، كما دخلت في صداقة سابقة مع اللاعب لوكاس ليما نجم فريق سانتوس البرازيلي قبل أن ترتبط بـ"غابيغول"، نجم إنتر ميلان، لكنهما انفصلا.

ماريا سول شقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تضع نفسها دائمًا كمحامية دفاع عن شقيقها أمام الانتقادات التي يتعرض لها خاصة إذا تراجع مستواه مع منتخب الأرجنتين، ودخلت في مواجهات مع صحفيين، وتشارك الجمهور بنشاطاتها العائلية والاجتماعية على مواقع التواصل.

كما اختارت جابيريلا شقيقة اللاعب البرازيلي أوسكار أن تصبح عارضة أزياء وتستعرض إطلالاتها اللافتة على السوشال ميديا، بينما اتجهت هولي والكوت، شقيقة اللاعب الإنجليزي ثيو والكوت إلى عالم كمال الأجسام وتشارك في البطولات العالمية.

وتشابهت مريم شقيقة قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد سيرجيو راموس مع شقيقة ميسي، حيث تقوم الأولى بصد أي انتقاد يتعرض له اللاعب، ودائمًا تشجعه وتحتفل معه عندما يفوز ريال مدريد.