"زهقنا ومش فارق معانا".. الإعلامية دعاء فاروق تهاجم محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الإعلامية دعاء ‏فاروق، عدة رسائل شديدة اللهجة للفنان محمد رمضان، تجاه تصرفه بشأن الفيديو الذي نشره داخل غرفة عمليات.

وكتبت فاروق، قائلة: "هل تعلم يا نجم النجوم إن هناك ما يسمى بالمن والأذي في ‏القرآن الكريم، فإذا عرضت المساعدة على أحد ثم فضحته بنشر هذا العرض أو هذه المساعدة على الملأ فهذا يسمى منٌ وأذى".‏

وتابعت: "أي أنه حبط عملك ولا قيمة له لا دنيا ولا آخرة، هل تعلم يا نمبر ون أن المنظرة بفعل الخير وبمساعدة الناس اسمها رياء ‏والرياء يا نجم هو الشرك الخفي الذي لا يقبله من لا شريك له، هل تدرك يا مبدع أن تعليقك على هذا الفيديو بأن الدكتور اللي صورك ‏اتوقف مدى الحياة اسمه تلقيح بالكلام وكيد وهمز ولمز وسخرية واستهزاء بموقف حزننا له جميعا".‏

وأضافت: "عندنا دم يا أخي، بنحس بالناس يا سيدى، بتفرق معانا مشاعرهم يا فنان يا حساس، لم يصبنا فيروس التباهي ‏بأذية مخاليق ربنا والتريقة عليهم بعدها، حضرتك بتكيد زى النسوان الكيادة الطيار اللي اتوقف بالفعل مدى الحياة بسبب منظرتك، ‏تاريخ طويل كان يجب أن ينتهي بتكريم وخروج مشرف انتهي بخروج مخزي بسبب فيديوهات جنابك اللي بتبلينا بيها كل يوم".‏

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وأوضحت: "مش معقول الإحداث يا محمد خلاص بقي بقالك كتير مهم ومشهور وبتركب كل يوم طيارات خاصة وعربيات من ‏الفضاء وإحنا مصدقينك والمصحف ونبصم بالعشرة إنك واصل وأغنى من سلطان بروناي، خلاص بقي إحنا زهقنا ومش فارق معانا ‏على فكرة والطيارات الخاصة مش عَجَبة لأن الكل بيركبها دلوقتي ومفيش ممثل أو مطرب ماركبهاش، من كتر ما شفنا صورها بقت ‏عاملة زى التاكسي الأبيض، أنت مزهقتش"؟‏

واستكملت حديثها: "إحنا مش منبهرين خالص وأنت لسه منبهر؟ واحد تاني كان اتكسف واستخبى وراح باس علي رأس الراجل اللي اتمنع من ‏شغله لأخر عمره .. مش يتمنظر بمنتهي الجهل بإنه جاب له شغلانة وهو ممنوع من ممارستها .. الطيار أخطأ وأخذ جزاءه لأخر ‏العمر بسبب سماجة منقطعة النظير ، غلطته إنه سمح بيها ومش هنكتر سكاكيننا علي الرجل لأنه مش ناقص بعد العقاب الرادع الذي ‏يعتقد البعض أنه يستحقه ويتعاطف معه البعض الأخر".‏

وأنهت حديثها: "أنت بقى بسكينتك التلمة شمتان وبتتريق كمان، يا أخي تغور الشهرة والموهبة وحب الناس لو ‏ماعملتلهاش ألف حساب، أنا مكانش عندى مشاكل معاك خالص وكنت بقول فرحان بنجاحه وماله أما يفرح إنما تتسبب في أذية الناس ‏وتشمت فيهم كمان ... يبقي إخص عليك يا محمد يا رمضان".‏

يذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر أمس الأربعاء، فيديو جديد عبر حسابه على"انستجرام" ظهر فيه داخل غرفة عمليات عقب عملية جراحة، وداعب الكاميرا وعلق: "الدكتور اللي صورني ‏وقفوه عن العمل مدى الحياة"، وأثار هذا الفيديو الجدل بين الجمهور الذي ظن أن رمضان يسخر من أزمة الطيار الموقوف عن العمل بسببه، عقب السماح له بالتقاط صور داخل كابينة قيادة الطائرة.