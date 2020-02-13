تراند اليوم : فنان شاب يهاجم محمد رمضان بألفاظ خارجة: كنت صاحبك بس عيب اللي بتعمله

وقال " وائل عبد العزيز" - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - في تدوينة: "يا ابني إنت بتعمل كده ليه، ناقصك إيه عشان تبقى بالدماغ دي، ربنا اداك نعمة وحب الناس وقبول، وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص، وكنت ابن بلد وجدع وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير، وليك عليا إني أنصحك، هقولك الكلام ده هنا لإنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب".
وأضاف: "أنت فاهم معنى الكلام اللي إنت كاتبه ده إيه؟ .. إنك بتستهزء وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتى بتتريق على الناس اللي فصلته، كلتا الحالتين مش صح، إنت ليه حابب تكره الناس فيك، إيه الحلو في اللي إنت بتعمله ده عايز أفهم، ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده، عيب يا محمد يا رمضان".
وتابع: "عيب وروح راضي الراجل ده عشان الناس تحترمك، الراجل غلط وإنت كمان، بس وقوفك جنبه هيغير كتير عند الناس صدقني".