فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة عن ظهورها في مشهد ساخن: زوجي يصفق حين يراني هكذا

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حالة من الجدل تفجرت خلال الأيام الماضية بعد ظهور فنانة شهيرة في مشهد غير لائق بمسلسها الجديد.

وظهرت الفنانة التركية بيرين سات في مشهد لا أخلاقي أثار غضب جمهورها والصحفيين في بلادها.

وانفعل زوجها عندما سأله أحد الصحفيين بخصوص هذا المشهد ليؤكد أنه فخور بكل شيء تفعله زوجته.

وعلقت بيرين سات على هذا الجدل قائلة: زوجي لا يحرجني ويثق بي ويفهم أنني أؤدي عملي بعيدا عن كوني زوجته ، ولا يهتم بهذا المشهد بل يصفق لي من بداية المسلسل وحتى نهايته.

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