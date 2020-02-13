فيلم ذي هانت المثير للجدل يعرض في أمريكا

الخميس 13 فبراير 2020

يعرض في دور السينما الأمريكية في 13 مارس/آذار 2020 فيلم "ذي هانت"، بعدما ألغي عرضه في 2019 بسبب الجدل الذي أثاره، كونه يدور حول مجموعة من النخب التي تلاحق الأمريكيين وتقتلهم.



والفيلم من بطولة هيلاري سوانك وبيتي جيلبين، وهو عن نخب غنية تلاحق الفقراء القادمين من الولايات الفقيرة التي تعدّ المعاقل التقليدية للحزب الجمهوري، وتعتدي عليهم جسدياً من منظور طبقي.

وخلقت المشاهد العنيفة التي يتضمّنها الفيلم وعرضت في الإعلان الترويجي له الكثير من الانتقادات الحادة، خصوصا أنها أتت بعد أيام من حادثي إطلاق نار أوديا بحياة 31 شخصاً.

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وفي الفيلم، يطلق الأغنياء على القادمين من الولايات الفقيرة مصطلح "البائسين"، الذي استعملته هيلاري كلينتون في حملتها الرئاسية في 2016، للإشارة إلى مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولكن في ملخّص الفيلم الرسمي، يظهر الفيلم أنه يصوّر الصراع الطبقي في المجتمع الأمريكي، خصوصاً ان أحد الضحايا يتمرّد وينتهي به الأمر بتعقّب معذبيه وقتلهم الواحد تلو الآخر.

وكان من المتوقع أن يعرض الفيلم في سبتمبر/أيلول، إلّا أن الجدل الذي أثاره بعض الجمهوريين، ومن ضمنهم الرئيس دونالد ترامب، دفع استوديوهات "يونيفرسال" إلى تأجيل عرضه.