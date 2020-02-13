عيد الحب يفتح شهية نجوم الطرب المصريين

الخميس 13 فبراير 2020

حرص عدد كبير من نجوم الطرب على طرح أغنيات جديدة احتفالا بعيد الحب، في مقدمتهم الفنان هشام عباس الذى طرح أغنية بعنوان "هي دي" من تأليف أمير طعيمة وألحان محمد يحيي وتوزيع كريم عبدالعزيز، وتم طرحها على تطبيق أنغامي.



وطرح المطرب الشعبي حكيم أحدث أغنياته المصورة بعنوان "قلبى يا ناس" ضمن احتفالات عيد الحب، وهى أغنية رومانسية إخراج مازن نيازى وكلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسى، والأغنية من ألبوم حكيم الجديد "الرجل الصح" الذي طرح منه 8 أغنيات على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا.

ويستعد الفنان الشاب أحمد جمال لطرح أغنية يوم عيد الحب بعنوان "كل سنة وانت طيب" كلمات الشاعر نورالدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع جيزو.

كما انتهى النجم رامي صبري من تسجيل أغنية جديدة، أعدها بمناسبة عيد الحب وتحمل اسم "حياتي مش تمام" تأليف وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، وتنتمي هذه الأغنية إلى المقسوم البطيء وسيتم طرحها الخميس المقبل.

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أما المطرب والملحن رامي جمال، وبعد نجاح أغنيته الأخيرة "سقفة" التي صورها بطريقة الفيديو كليب وظهر خلالها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، فقرر تقديم أغنية جديدة في عيد الحب وتحمل اسم "بيهم كلهم".

وأعلن محمد حماقي تقديم مفأجاة لجمهوره في عيد الحب، وأكد أنه سيطرح أغنية جديدة تلائم هذه المناسبة، وكانت آخر أعمال حماقي الغنائية "تعرف بحبك ليه" التي تم استخدامها في الحملة الدعائية لصالح إحدى شركات المحمول.

ويتعاون المطرب الكبير مدحت صالح مع الملحن محمد أنور في أغنية جديدة تحمل اسم "قربلي" تأليف أيمن عز وتوزيع موسيقي محمد شفيق، ومن المقرر طرحها على موقع "يوتيوب" الخميس 14 فبراير/شباط 2020.

ومؤخرا أعلنت الفنانة آمال ماهر أنها ستشارك في إحياء حفل كبير على أحد مسارح التجمع الخامس بمناسبة عيد الحب، وستقدم خلال الحفل أغنية رومانسية جديدة، كما وعدت بطرحها على "يوتيوب" عقب انتهاء الحفل.

ومن النجوم الذين أعدوا أغاني جديدة أمير الغناء العربي هاني شاكر ويتعاون فيها مع الشاعر أحمد شتا، وانتهت المطربة مي فاروق من تسجيل أغنية "الشتا" للشاعر إبرهيم محمد، وتعود الفنانة كارول سماحة بأغنية جديدة "احضني" بعد فترة طويلة، وتتعاون فيها مع الملحن أحمد البرازيلي.