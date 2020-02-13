شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السيناريست صلاح المعداوى صاحب مسلسل "الستات ما يعملوش كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب أيمن سلامة وفاة السيناريست صاح المعداوى عن عمر يناهز 84 سنة، الذى أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الفنية منها مسلسل الستات ما يعملوش كده.

وكتب سلامة، عبر حسابه بفيس بوك: "الكاتب الأستاذ صلاح المعداوي فى ذمة الله .. افتقدنا اليوم كاتبا ومثقفا كبيرا يحمل قضايا وطنه في قلبه.. هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل، بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين".

والسيناريست صلاح المعداوى يعد كاتب قصة وسيناريو وحوار من مواليد عام 1936، حاصل على شهادة ليسانس الآداب قسم الصحافة، تقلد العديد من المناصب مثل المستشار الإعلامى لهيئة الكتاب ووكيل وزارة الثقافة، من أبرز مسلسلاته (الستات ما يعملوش كده، أبو الفلوس، زوجة بالكمبيوتر)، ومن مسرحياته (حالة عم إبراهيم الفار، اللى نفسه فى حاجة يقولها).