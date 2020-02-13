نسرين طافش تنشر أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "نسرين" في الصور بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها. يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية، مسلسل "ختم النمر"، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني وميرهان حسين، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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