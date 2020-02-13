فيديو| بسيارته الجديدة.. محمد رمضان خلال حضوره لوكيشن تصوير مسلسل"البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو بسيارته الجديدة، خلال حضوره للوكيشن تصوير مسلسله الدرامي"البرنس" الذي يشارك من خلاله في دراما رمضان المقبل.
وظهر رمضان، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على"إنستجرام"، وهو يدندن"أنا في الساحة واقف"، ثم إلتقط صورًا مع المخرج محمد سامي والفنانة نور اللبنانية، وعدد من العاملين بالمسلسل.
مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.
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