كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو رمزي لـ"الخليج 365 الفني": أجسد شخصية محامي بشكل جديد في مسلسل "ولاد إمبابة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان عمرو رمزي، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" بجوار نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والمهرجانات، وأبرزهم النجم سمير غانم، فريدة سيف النصر، سعد الصغير، مصطفى لأبو سريع.



وقال عمرو في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الفني" بأنه يجسد شخصية محامي ولكن خارج عن الإطار المألوف من حيث الاهتمام بالمظهر والشخصية والسمعة، ولكن الكوميديا تأتي من خلال القضايا التي تعرض عليه والمشاكل.

وأوضح أن السبب الرئيسي الذي جذبه للمشاركة في العمل هو أن المسلسل يناقش تفاصيل حياتية منها العقبات التي تواجه المحامي.



يشار إلى أن مسلسل "ولاد إمبابة" يشارك في بطولته الفنان سمير غانم، فريدة سيف النصر، مصطفي أبو سريع، فريدة سيف النصر، حسن شاكوش، ريكو، أحمد شيبه، شمس، يسرا المسعوي، نادر أبو اليف، ومن تاليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين.