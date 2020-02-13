شاهد.. حسن نصرالله يروي باكيا فرضية تخييره بين قبض روحه او روح سليماني!

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 04:55 صباحاً - نشرت وكالة “يونيوز” مقطع من مقابلة مع حسن نصرالله، الامين العام لحزب الله اللبناني، والتي ستبث اليوم الخميس.

ويروي نصرالله ما قال انها “فرضيّة” أن يأتي اليه ملك الموت ويخيِّره بين قبض روحه، أو قبض روح اللواء الايراني قاسم سليماني.

ويقول نصرالله وهو يبكي “كنت لأقول لملك الموت قطعًا: خذني واترك الحاج قاسم سليماني”.

يذكر أن قاسم سليماني قُتل، في 3 يناير من العام الجاري، في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد.