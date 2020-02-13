شاهد.. صالح الجسمي عن زيادة عدد متابعيه: “بركة دعاء الوالدين”

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 04:55 صباحاً - تحدث الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي عن زيادة عدد متابعيه في الفترة الاخيرة على كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر صالح الجسمي فيديو تحدت قال خلاله ان عدد متابعيه على انستغرام وتويتر وسناب شات تزيد بشكل يومي بالالاف قائلا “الحمدلله وبتوفيق من رب العالمين انا حساباتي بالسوشيال ميديا قاعدة تكبر يوميا” وتابع “هذا ببركة دعاء الوالدين ربنا يغفر لهم ويرحهمهم”.
يذكر ان اسم صالح الجسمي تصدر الاخبار في الاونة الاخيرة خاصة بعد قضية الفنانة مريم حسين والحكم بحبسها ثم اطلاق سراحها.
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