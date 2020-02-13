شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يحتفل بطرح ألبوم "سهران" للهضبة برقصات من أفلامه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقته الكوميدية، شارك الفنان محمد هنيدى، بفيديو لرقصاته التى قدمها فى عدد من أفلام منها فول الصين العظيم وصعيدى فى الجامعة الأمريكية، معبرًا عن سعادته بصدورألبوم سهران، للمطرب الميجا ستار عمرو دياب.

هنيدى، نشر فيديو على موقع تويتر، حيث تفاعل مع هاشتاجى "سهران" و"عمرو دياب" اللذان تصدرا قائمة الأكثر تداولا بتويتر بعد طرح الألبوم بدقائق، وعلق قائلاً: "#عمرو_دياب #سهران".

وطرح المطرب الميجا ستار عمرو دياب، ألبوم سهران، عن طريق إحدى شركات الاتصالات، مساء أمس الأربعاء، وسط حفاوة وترقب كبير من جمهوره على السوشيال ميديا.

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بعد طرح الهضبة عمرو دياب ألبوم سهران من خلال إحدى شركات الاتصالات، احتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وقال أحد المغردين: "أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، الدخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".