شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يهنيء الفائزين في انتخابات نقابة الموسيقيين بالاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية النتائج النهائية للانتخابات عقب انتهاء عمليات فرز الصناديق، وفاز بمنصب النقيب عمرو مرضي وشهرته علاء مرضي الذي حصل على 125 صوتا من أصل 247 صوتا قاموا بعملية التصويت بينما حصل منافسه محمد المحلاوي على 122 صوتًا.

صرح بذلك سعد المتولي رئيس الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية، مضيفا أن النتيجة النهائية بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية أسفرت عن فوز كل من: حمدي سراج 165 صوتا، إبراهيم عبد الله 156، هاني العلايلي 125 صوتا ، محمد جودة 117 ،عصام خطاب 115، عمرو دوبان 114.

Advertisements

وقد أرسل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بتهنئته للناجحين داعيا لهم بالتوفيق في خدمة أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة الإسكندرية.

اشرف على عملية الانتخابات الفرعية لنقابة المهن الموسيقية بالاسكندرية لجنة مشكلة من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد المنعم سيد احمد شهاب الدين.

كما شهد العملية الانتخابية لجنة من النقابة العامة بحضور وكيل المجلس المايسترو محمد ابو اليزيد وسكرتير عام النقابة المايسترو احمد رمضان والمستشار القانوني علاء عامر.